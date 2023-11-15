Сериал «Детство Шелдона» завершится 16 мая 2024 года

По информации издания Deadline, сериал «Детство Шелдона», посвящённое юному Шелдону Куперу из культового шоу «Теория большого взрыва», завершится на седьмом сезоне.

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Всего в новом сезоне будет 14 серий. Финальный и 14-й эпизод выйдет 16 мая — в этот день проект закончится. По словам президента CBS Entertainment Эми Райзенбах, сериал доказал, что молния «может ударить дважды».

Как приквел к одной из величайших комедий, «Молодой Шелдон» доказал, что молния может ударить дважды. Он выделялся замечательным актерским составом, который с самого начала казался нам семьёй, и оживлял персонажей уникальными проникновенными историями.