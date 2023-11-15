Сериал «Детство Шелдона» завершится 16 мая 2024 года

По информации издания Deadline, сериал «Детство Шелдона», посвящённое юному Шелдону Куперу из культового шоу «Теория большого взрыва», завершится на седьмом сезоне.

Сериал «Детство Шелдона» завершится 16 мая 2024 года
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Всего в новом сезоне будет 14 серий. Финальный и 14-й эпизод выйдет 16 мая — в этот день проект закончится. По словам президента CBS Entertainment Эми Райзенбах, сериал доказал, что молния «может ударить дважды».

Как приквел к одной из величайших комедий, «Молодой Шелдон» доказал, что молния может ударить дважды. Он выделялся замечательным актерским составом, который с самого начала казался нам семьёй, и оживлял персонажей уникальными проникновенными историями.

Сериал «Детство Шелдона» стартовал в 2021 году и получил преимущественно положительные отзывы. «Теория большого взрыва» завершилась в 2019-м.

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