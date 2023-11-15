Начались съемки сериала "Гипнозис"

"Мне интересно, конечно, сыграть в новом для себя жанре. Не знаю, как его определили создатели картины, но, наверное, не будет ошибкой сказать, что это и фэнтези, и где-то комикс. Действительно, на стадии разбора роли многие вещи оказывались в спорном фарватере - с точки зрения реализма и так называемой "правды жизни". И я отношусь к фантастическим сюжетам с большой осторожностью именно по этой причине. В них легко все списать на спасительное: "это у нас жанр такой". Но режиссер Тимофей Жалнин внимателен к деталям и нюансам, ему интересен твой взгляд, и при этом несомненна своя воля. Мне кажется, собралась команда неравнодушных и заводных людей. В общем, в добрый путь!".