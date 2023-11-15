Начались съемки сериала "Гипнозис"
Начались съемки мистического триллера "Гипнозис" с Даниилом Страховым и Кириллом Кяро.
Оригинальный восьмисерийный сериал, который выйдет в онлайн-кинотеатре Okko в 2024 году, в определенном смысле продолжает линию другого проекта "Волшебный участок". Он расскажет историю трех друзей: частного детектива, обладающего способностью читать мысли, адвоката с даром видеть будущее человека и священника с даром видеть прошлое. Все они, благодаря своим способностям, довольно неплохо устроились в жизни. Но в какой-то момент на горизонте появляется некто, желающий отомстить нашим героям за то, что они сделали в далеком прошлом.
Главные роли в проекте исполнят Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр, Кирилл Кяро, Евгений Коряковский, Анастасия Куимова и Анастасия Волынская. Также в проекте примут участие Вера Сапунова, Анна Ливанова, Илья Оболонков, Игорь Климов, Никита Смольянинов, Алексей Фатеев, Николай Клямчук, Виталий Даушев, Мариэтта Волкова, Денис Баталенко.
Режиссер-постановщик мистического триллера - Тимофей Жалнин, оператор-постановщик - Александр Мартынов, продюсеры - Евгений Никишов, Валерий Федорович, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская, Гавриил Гордеев, Александр Плотников и Александр Сысоев. Над сериалом работает та же команда, что и над "Волшебным участком" - продюсерский центр Originals Production и кинокомпании "LOOKFILM" и "Место силы" и Okko.
Прямая речь
Тимофей Жалнин, режиссер:
"Я давно хотел снять жанровую историю - триллер или фантастику. Но все не попадалось хорошей истории, которая могла зацепить, увлечь меня самого как зрителя. Когда прочитал первый драфт "Гипнозиса", понял - это мое. Нуарный триллер с элементами фантастики. Но самое главное, в этой истории нет шаблонных и плоских героев - только плохих и только хороших. Там много оттенков из которых состоит человек. А с таким материалом всегда интересно работать".
Даниил Страхов, актер:
"Мне интересно, конечно, сыграть в новом для себя жанре. Не знаю, как его определили создатели картины, но, наверное, не будет ошибкой сказать, что это и фэнтези, и где-то комикс. Действительно, на стадии разбора роли многие вещи оказывались в спорном фарватере - с точки зрения реализма и так называемой "правды жизни". И я отношусь к фантастическим сюжетам с большой осторожностью именно по этой причине. В них легко все списать на спасительное: "это у нас жанр такой". Но режиссер Тимофей Жалнин внимателен к деталям и нюансам, ему интересен твой взгляд, и при этом несомненна своя воля. Мне кажется, собралась команда неравнодушных и заводных людей. В общем, в добрый путь!".