Вышел первый тизер русского супергеройского аниме-сериала "Невский"
Институт развития интернета на своём YouTube-канале опубликовал полутораминутный тизер проекта "Невский".
Это - аниме-сериал про русских супергероев, действие которого разворачивается в фантастической вселенной Тридевяти земель.
А синопсис у него такой: "Кровожадный завоеватель миров по имени Мор пытается захватить планету, но ему противостоит супергерой Невский из Санкт- Петербурга. Вместе со своей командой - Лешкой, Ильей, Василисой и Котом Ученым он дает отпор злу".
Премьера намечена на февраль 2024 года.
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