Вышел первый тизер русского супергеройского аниме-сериала "Невский"

Это - аниме-сериал про русских супергероев, действие которого разворачивается в фантастической вселенной Тридевяти земель.

А синопсис у него такой: "Кровожадный завоеватель миров по имени Мор пытается захватить планету, но ему противостоит супергерой Невский из Санкт- Петербурга. Вместе со своей командой - Лешкой, Ильей, Василисой и Котом Ученым он дает отпор злу".