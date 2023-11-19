5 фильмов об экстремальном выживании

Допустим, вас закопали заживо. Или вы отправились в одиночку покорять высочайшие горы. Или, на худой конец, на Землю напали инопланетяне. Хватит ли у вас сил, чтобы выжить?

© Кадр из фильма "Погребенный заживо"

В конфликте человека с природой есть что-то столь фундаментальное, что делает эти истории выживания захватывающими. К тому же некоторые из них основаны на реальных историях, что еще больше заставляет погрузиться в себя.

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О лучших фильмах про экстремальное выживание — в материале "Рамблер".

"Дикая" (2014)

Фильм Жана-Марка Валле "Дикая" рассказывает подлинную историю Шерил Стрейд (Риз Уизерспун), которая отправляется в путешествие по Тихоокеанской крестовой тропе, чтобы смириться со смертью матери и неудачным браком. Это фантастическая история об искуплении и поиске смысла жизни через призму природы.

Стрейд приходится преодолевать испытание за испытанием, переживая при этом огромный дискомфорт во время своего нелегкого путешествия. В результате своего грандиозного пути она оказывается на вершине и навсегда меняет свою жизнь.

"Тихое место" (2018)

Антиутопические фильмы ужасов — это всегда удовольствие, а особенно если в главных ролях — Джон Красински и Эмили Блант. Хоррор "Тихое место" — как раз тот случай.

Опасные инопланетяне, наделенные острым слухом и не обладающие зрением, уничтожили большую часть человеческой популяции. Среди всего этого пытается выжить семья, состоящая из отца, матери и их троих детей. Это не только отличный фильм о выживании, но и один из лучших фильмов ужасов об инопланетянах за последние несколько лет.

"127 часов" (2010)

Суровый фильм Дэнни Бойла рассказывает о реальных событиях, произошедших с Ароном Ралстоном (Джеймс Франко) после того, как его рука была зажата между двумя скалами в каньонах штата Юта. Это фильм о том, как важно сохранить силы, решить проблему и выжить в такой ситуации.

Ральстон преодолел все трудности и отрезал себе руку после пяти дней пребывания в каньоне. 127 часов" — потрясающий фильм о желании жить, и Ралстон утверждает, что фильм настолько фактичен, что мог бы быть и документальным.

"Погребенный заживо" (2010)

Этот фильм точно не подойдет тем, кто страдает клаустрофобией. Как следует из названия, в этом фильме главный (и единственный) герой, которого играет Райан Рейнольдс, оказывается заживо погребенным в гробу.

В его распоряжении нет ничего, кроме зажигалки, фляжки, ручки, ножа, светящихся палочек, фонарика и мобильного телефона. Пол также должен прочитать текст, переданный ему похитителем, и отдать ему 5 млн. долларов, иначе он будет убит.

"В диких условиях" (2007)

Фильм Шона Пенна "В диких условиях" рассказывает подлинную историю Кристофера МакКэндлесса (Эмиль Хирш), который, оставив все свои вещи и деньги, отправился в путешествие на Аляску. По дороге он встречает несколько незабываемых персонажей, которые меняют его жизнь.