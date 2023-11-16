Михалков рассказал, что в России может появиться свой «евразийский «Оскар»
Аналог американской кинопремии «Оскар» должен появиться в Евразийской киноакадемии. Об этом заявил режиссер, сценарист, продюсер, народный артист РСФСР Никита Михалков.
— Должен появиться, Бог даст, в Евразийской академии. То есть это будет не русский «Оскар», а евразийский «Оскар», — рассказал режиссер.
Михалков добавил, что в академию нового евразийского «Оскара» должны войти Китай, Индия, Россия и страны Содружества Независимых Государств (СНГ).
По словам режиссера, такое объединение позволит создать куда более мощный, дорогой «Оскар», чем тот, что уже есть. И хотя он будет повторять название, но станет аналогом, заключил Михалков в беседе со «Звездой».
Российские киноленты и режиссеры регулярно принимали участие в конкурсной программе премии «Оскар». Кроме того, некоторые даже становились ее лауреатами. Однако киноакадемия России приняла решение больше не номинироваться на премию.