Фильм «Мстители: Династия Канга» внезапно лишился режиссера

Производство «Мстителей: Династия Канга» ещё не стартовало, а проект уже лишился второго автора. Как сообщает издание Deadline, режиссёр Дестин Дэниел Креттон больше не числится в кресле постановщика картины. Это значит, что Marvel нужно будет в ближайшее время искать ему замену.

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Ранее производство «Мстителей 5» также покинул сценарист Джефф Лавнесс. Он ушёл не сам — от его услуг отказалась Marvel, отмечая, что планы на сюжет ленты внезапно изменились. Возможно, всему виной скандалы вокруг актёра Джонатана Мейджорса, который изначально должен был сыграть главного злодея в грядущем блокбастере. Однако суд над ним продолжается и, кажется, не планирует заканчиваться в ближайшее время.