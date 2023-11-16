В Формуле-1 сделали заявление о сроках съемок фильма с Брэдом Питтом

«Нет никаких опасений. Фильм выходит по графику. Фильм всё ещё снимается по графику, согласованному изначально, ожидаемый релиз состоится в 2025 году. Все кадры, снятые в этом году, актуальны.



Съёмки продолжатся на Гран-при в 2024 году, где Брэд и [Идрис] Демсон будут управлять настоящими болидами на трассе для гоночных сцен. В фильме будут связаны кадры из 2023 и 2024 года. Спонсоры не изменились, и все они задействованы на протяжении всего проекта. Производители адаптировали график во время забастовки актёров и планируют продолжить съёмки в 2024-м», — сообщил представитель Формулы-1 в интервью Metro.