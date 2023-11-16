Психолог Вилков рассказал, зачем россиянам нужны фильмы о 90-х

По его мнению, такой контент, как вышедший недавно сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова, у взрослого зрителя вызовет ностальгию по прошедшему времени, либо радость, что оно осталось в прошлом. Для молодого поколения это будет восприниматься как вариант «Сложно жилось в те времена, а сейчас намного проще».