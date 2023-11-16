Психолог Вилков рассказал, зачем россиянам нужны фильмы о 90-х
Фильмы о 80-х и 90-х годах, период перестройки и развала СССР с последующими пагубными социальными явлениями в России являются своеобразной профилактикой депрессивных переживаний, сообщил психиатр, клинический психолог Алексей Вилков.
«Это понимание позволяет оценить настоящее время, то спокойствие и комфорт, которые есть сейчас», - сообщил Вилков «Газете.Ru».
По его мнению, такой контент, как вышедший недавно сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова, у взрослого зрителя вызовет ностальгию по прошедшему времени, либо радость, что оно осталось в прошлом. Для молодого поколения это будет восприниматься как вариант «Сложно жилось в те времена, а сейчас намного проще».
«Порой у некоторых людей отношение к в общем-то благополучной реальности изменяется из-за искажения смысла жизни — он размыт либо отсутствует. Возможность сравнить две реальности поможет ценить то, что есть», - заявил он.
Ранее известный советский и российский режиссёр Александр Сокуров сообщил, что российское кино находится в беспрецедентно тяжелом положении, страдая из-за дефицита смыслов на фоне цензурных запретов.