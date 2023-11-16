Опубликован финальный трейлер фильма «Дюна: Часть вторая»

Legendary Entertainment опубликовала финальный трейлер фантастического фильма «Дюна: Часть вторая». На большие экраны новое творение режиссёра Дени Вильнёва выйдет 13-го марта.

Видеоролик длительностью в полторы минуты наполнен саспенсом и экшеном, дополняя впечатление о предстоящем фильме.

Напомним, сюжет основан на серии фантастических романов американского писателя Фрэнка Герберта «Хроники Дюны» и повествует о жизни племён на удалённых от Земли планетах.

В частности, в первой «Дюне» (2021) речь шла о планете Арракис и племени Атрейдесов.