Психиатр объяснил, как фильмы о перестройке спасают от депрессии

Фильмы про период перестройки способны показать, какие были непростые времена в стране, как преодолевался кризис, как он негативно повлиял на жизни и судьбы разных людей: кто-то становился сильнее, а кто-то слабее. Об этом «Газете.Ru» рассказала психиатр, клинический психолог Алексей Вилков.

«Порой у некоторых людей отношение к в общем-то благополучной реальности изменяется из-за искажения смысла жизни — он размыт либо отсутствует. Возможность сравнить две реальности поможет ценить то, что есть», — заявил он.

Вилков отметил, что такое кино у взрослого зрителя вызовет ностальгию по прошедшему времени, либо радость, что оно осталось в прошлом, хаос переходного периода закончился, а сейчас все более-менее понятно и объяснимо. Для молодого поколения подобный контент будет восприниматься как вариант «Сложно жилось в те времена, а сейчас намного проще», резюмировал психиатр.