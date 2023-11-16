Вышел трейлер полнометражной картины «Триггер. Фильм»

«Мы многое знаем про Стрелецкого, про его внешний мир, но совершенно не понимаем, что внутри него. Что он чувствует, что он переживает, что было в его детстве, что было его триггером? Что родило в нём его желание всем помочь, когда сам он абсолютно без опоры. Почему это произошло? Кино даст ответы на эти вопросы», — приводит слова режиссёра ленты Александры Ремизовой пресс-служба «Кинопоиска».