8 сериалов про детство мультгероев

Сейчас время спин-оффов и ремейков — расширений любимых зрителями вселенных. 16 ноября в широкий прокат выходит анимационный проект «Мини-Мишки», созданный студией «Паровоз» спин-офф популярного мультсериала «Ми-ми-мишки».

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Тренд на «малышовые» спин-оффы начался с проекта «Маппет-младенцы» (Muppet Babies) — они впервые вышли в 1984, и с тех пор многие анимационные шоу обзаводятся версиями про героев в дошкольном возрасте. И это здорово — все когда-то были малышами, и наши любмые персонажи тоже. В честь выхода «Мини-Мишек» Тлум.Ру собрал подборку из 8 таких спин-оффов.

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№ 1. «Малышарики» Этот мультсериал предназначен для зрителей от 0 до 3 лет: любимые круглые герои в нём стали ещё меньше и младше. Шоу в лёгкой форме рассказывает о том, чем занимаются дети с самого рождения — об их здоровье, жизнедеятельности, познании окружающего мира и других важных аспектах развития малышей.

№ 2. «Мадагаскар: Маленькие и дикие» В центре внимания зрителей — приключения знакомых героев в зоопарке Центрального парка, и всё это происходит перед выходом первого фильма. Лев Алекс, зебра Марти, жираф Мелман и бегемотиха Глория из «Мадагаскара» тут совсем малыши, но у этих маленьких ребят большие мечты. И их ничто не остановит.

№ 3. «Том и Джерри в детстве» Этот мультсериал шёл в 1990 1994 годах: перед вами обновлённая версия классических мультфильмов «Том и Джерри» 1940 1950-х годов. При этом главные герои — не сами Том и Джерри, а их дети (с теми же именами, да-да), и сериал отличается меньшим градусом жестокости. Тем не менее, персонажи всё равно находят способы доставить массу неприятностей друг другу и всем окружающим.

№ 4. «Малыши Луни Тюнз» Все персонажи Looney Tunes в этом мультсериале ещё младенцы и живут вместе с бабушкой в большом поместье. Юный возраст — ещё не повод не ввязываться в приключения. Изучая что-то новое вместе с друзьями, Багс Банни возглавляет группу малышей. Они используют своё воображение и изучают жизненные уроки под присмотром заботливой бабушки.

№ 5. «Медведи-соседи. Малыши» Детские приключения знаменитых медведей-братьев Брайра и Брэмбла, а также их друзей. В детском саду «Сосновое дерево» под руководством мудрой совы Мисс Оливии и любителя активного отдыха, тренера Мака, детёныши животного мира получают ценные жизненные уроки и весело проводят время.

№ 6. «Лагерь „Коралл“: Детство Губки Боба» Малыш Губка Боб и его друзья проводят лето в лагере «Коралл», принадлежащем Мистеру Крабсу: там они ловят медуз, разводят костры, где жарят маршмеллоу и рассказывают друг другу истории, и купаются в озере Юкимук. Да-да, всё это под водой. Шоу не во всём сходится с каноном, но самые маленькие зрители обычно о таком и не задумываются.

№ 7. «Мы медвежата» В сериале «Мы, медвежата», спин-оффе «Всей правды о медведях», рассказывается о совсем ещё маленьких Гризли, Панде и Белом, ищущих новый дом в волшебном телепортирующемся ящике. Какими были простодушные медведи в детстве? Шоу ещё выходит — в этом году появился второй сезон.