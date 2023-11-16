Мультсериал «Харли Квинн» продлили на пятый сезон

16 ноября компания Warner Bros. Animation объявила в соцсети X (ранее Twitter), что мультсериал «Харли Квинн» продлён на пятый сезон. Его выпустят в стриминговом сервисе HBO Max, однако точная дата премьеры пока не раскрывается.

Также создатели анимационного сериала держат в секрете подробности сюжета продолжения. Вероятно, больше информации зрители узнают ближе к выходу пятого сезона.

Мультсериал рассказывает про одного из самых ярких персонажей вселенной DC — Харли Квинн. В шоу также появляются Джокер, Ядовитый Плющ, Бэтмен, Король Акул, Доктор Психо и другие герои. Авторами шоу числятся Джастин Халперн, Патрик Шумакер и Дин Лори.