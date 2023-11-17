Возобновились съемки фильма «Веном 3»

Актёр Том Харди опубликовал в социальных сетях фотографию и объявил, что возобновился съёмочный процесс фильма «Веном 3». Его приостанавливали из-за забастовок в США, но теперь они все закончились.

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Сколько займёт производство ленты, неизвестно. Ранее появлялась информация, что триквел про Венома выйдет в октябре 2024 года. Такими данными делилось издание Variety в июне, но с того момента планы Sony Pictures могли измениться.

Сюжет «Венома 3» держится в секрете. Можно предположить, что фильм будет как-то связан с киновселенной Marvel, поскольку Эдди Брок в исполнении Харди побывал в ней, хоть и быстро вернулся домой. Это показывали в сцене после титров «Человека-паука: Нет пути домой».

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