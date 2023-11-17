Продюсер второго сезона «Уэнсдей» обещает много сюрпризов

Во время интервью изданию Deadline продюсер сериала «Уэнсдей» Стив Старк рассказал, что во втором сезоне шоу зрителей ждёт множество сюрпризов. Вдаваться в подробности он не стал.

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Деталей сюжета второго сезона проекта нет. Ранее шоураннеры Эл Гоф и Майлз Миллар намекнули, что, возможно, в продолжении появится больше членов семейки Аддамс. Также авторы проекта хотят уделить больше внимания отношениям Уэнсдей с её матерью.

Сама Дженна Ортега, исполнительница главной роли, рассказывала, что второй сезон будет более мрачным, чем первый.