Мрачный мультфильм про Саратов попал в программу международного анимационного фестиваля
Мрачный мультфильм «Добро пожаловать в Саратов» режиссера Сергея Посохина попал в программу международного «Большего фестиваля мультфильмов». Информация об этом появилась на сайте фестиваля.
В августе ролик опубликовали на YouTube. Главным героем в нем является кролик, который бегает по улицам Саратова. Некоторые здания при этом оживают и превращаются в монстров.
«Заяц попадает в фантасмагорическую версию города Саратова. Пробегает по центру, населенному монстрами и паранормальными явлениями, в тщетной попытке покинуть город», – такое описание мультфильму дали организаторы фестиваля.
Кроме «Добро пожаловать в Саратов» в программе конкурса еще 115 короткометражных мультфильмов. Некоторые из них из Грузии, Бельгии, Франции, Бразилии, Китая и Южной Кореи.
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