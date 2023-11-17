Мультфильм про Саратов попал в программу международного анимационного фестиваля

Мрачный мультфильм «Добро пожаловать в Саратов» режиссера Сергея Посохина попал в программу международного «Большего фестиваля мультфильмов». Информация об этом появилась на сайте фестиваля.

В августе ролик опубликовали на YouTube. Главным героем в нем является кролик, который бегает по улицам Саратова. Некоторые здания при этом оживают и превращаются в монстров.

«Заяц попадает в фантасмагорическую версию города Саратова. Пробегает по центру, населенному монстрами и паранормальными явлениями, в тщетной попытке покинуть город», – такое описание мультфильму дали организаторы фестиваля.