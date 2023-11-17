Расписание выхода первого сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»

17 ноября в онлайн-кинотеатре Apple TV+ состоялась премьера сериала «Монарх: Наследие монстров». События шоу развернутся в недавно созданной «Вселенной монстров», в которую входят фильмы о Годзилле и Кинг-Конге. По сюжету проекта человечество осознало шокирующую реальность, что монстры существуют. Сериал посвящён путешествию семьи главных героев: по ходу сюжета они раскроют тайны, связывающие их предков с секретной организацией «Монарх».