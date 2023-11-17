Расписание выхода первого сезона сериала «Монарх: Наследие монстров» про Годзиллу

17 ноября в онлайн-кинотеатре Apple TV+ состоялась премьера сериала «Монарх: Наследие монстров». События шоу развернутся в недавно созданной «Вселенной монстров», в которую входят фильмы о Годзилле и Кинг-Конге. По сюжету проекта человечество осознало шокирующую реальность, что монстры существуют. Сериал посвящён путешествию семьи главных героев: по ходу сюжета они раскроют тайны, связывающие их предков с секретной организацией «Монарх».

Расписание выхода первого сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»
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В первый сезон «Монарха» войдут десять эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам. Финал состоится уже 12 января.

Расписание первого сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»

Эпизод Дата выхода

1-я серия 17 ноября

2-я серия 17 ноября

3-я серия 24 ноября

4-я серия 1 декабря

5-я серия 8 декабря

6-я серия 15 декабря

7-я серия 22 декабря

8-я серия 29 декабря

9-я серия 5 января

10-я серия 12 января

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