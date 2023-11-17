Расписание выхода первого сезона сериала «Монарх: Наследие монстров» про Годзиллу
17 ноября в онлайн-кинотеатре Apple TV+ состоялась премьера сериала «Монарх: Наследие монстров». События шоу развернутся в недавно созданной «Вселенной монстров», в которую входят фильмы о Годзилле и Кинг-Конге. По сюжету проекта человечество осознало шокирующую реальность, что монстры существуют. Сериал посвящён путешествию семьи главных героев: по ходу сюжета они раскроют тайны, связывающие их предков с секретной организацией «Монарх».
В первый сезон «Монарха» войдут десять эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам. Финал состоится уже 12 января.
Расписание первого сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»
Эпизод Дата выхода
1-я серия 17 ноября
2-я серия 17 ноября
3-я серия 24 ноября
4-я серия 1 декабря
5-я серия 8 декабря
6-я серия 15 декабря
7-я серия 22 декабря
8-я серия 29 декабря
9-я серия 5 января
10-я серия 12 января