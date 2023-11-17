Режиссер «Брата 3» заявил об отсутствии киноиндустрии в России

«В России нет киноиндустрии. В России есть огромное количество талантливых художников, огромное количество талантливых режиссеров. В России есть государственные университеты кинематографии. Не во всех странах это есть. Но нет самой системы, нет индустрии, к сожалению. И мы сейчас стоим на пороге формирования этой индустрии. Я имею ввиду такую индустрию, как, например, в Индии или Китае. Даже в Нигерии. Наши друзья из Нигерии нас часто туда приглашают снимать, дали огромное количество наград за наши короткометражные фильмы. Государство – 200 миллионов человек. Другой вопрос, какого качества кино они снимают. Да, не все фильмы дотягивают по уровню до голливудских или болливудских фильмов. Но тем не менее, есть система отработанная, где есть подготовка кадров и трудоустройство этих кадров, и есть определенные алгоритмы попадания фильмов в кинотеатры и вообще для зрителя. У нас, к сожалению, это только формируется, и слава богу, семимильными шагами», - заявил режиссер.