Disney работает над фильмом «Холодное сердце 4»

Генеральный директор компании Disney Боб Айгер намекнул поклонникам мультфильма «Холодное сердце», что в разработке могут находиться сразу два продолжения анимационной ленты.
«”Холодное сердце 3” находится в разработке, и, возможно, четвертая часть тоже в разработке», - сказал Айгер в интервью ведущим программы Good Morning America.
Фильм «Холодное сердце 2» в 2019 году собрал в мировом прокате 1,4 млрд. долларов, в то время как первая часть 2013 года принесла 1,2 млрд. долларов.
Айгер не стал раскрывать планы продолжения оскароносной франшизы, хотя и добавил: «Дженн Ли, создательница двух оригинальных фильмов, вместе со своей командой в Disney Animation работает не над одной, а фактически над двумя историями».