Прилучный рассказал о съемках фильма «Новогодний шеф»

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Дистрибьютор фильма – кинопрокатная компания «Наше кино», производство –«Кинофирма».

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По сюжету, владелец модного ресторана Виктор (Павел Прилучный) готовится к празднованию новогодней ночи. Но наступает 31 декабря и из ресторана уходит шеф-повар со всей командой. Казалось бы, все пропало, ведь все столики уже давно забронированы. И тут в ресторане появляется Олеся (Зоя Бербер), владелица кухни на дому в подмосковном поселке. Она привезла пирожные, которые Виктор совершенно случайно заказал у нее и даже успел забыть об этом. Он предлагает Олесе стать шеф-поваром на новогоднюю ночь, но она отказывается. Олеся обещала своему сыну Кириллу новогоднюю сказку с салютами. Виктор уговаривает ее согласиться, он верит в нее и знает, что у Олеси есть особый дар — пробуждать у людей своими блюдами самые лучшие воспоминания.

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«В фильме «Новогодний шеф» я играю бывшего администратора, который открыл свой ресторан, — рассказывает исполнитель главной роли Павел Прилучный. — Я и сам очень люблю готовить. Мне нравится жарить мясо на открытом огне — стейки или шашлыки. В нашем фильме шеф-повар готовит блюда, которые пробуждают воспоминания и чувства. Помню, как в детстве мы всей семьей лепили пельмени. Это до сих пор самое вкусное блюдо, которое я когда-либо ел. А еще у нас была веселая традиция — пельмень с сюрпризом. Каждый клал внутрь, что хотел – зубчик чеснока, головку лука или лавровый лист. И я радовался, когда такой «сюрприз» доставался кому-то другому, а не мне».

Актриса Зоя Бербер о фильме: «Новогодние фильмы — очень важная часть моей жизни, потому что правильное новогоднее кино должно зрителя настроить на праздник, на волшебство. Когда я работаю над такой картиной, особенно если у неё замечательный сценарий, прекрасный режиссёр, прекрасные коллеги, как в нашем “Новогоднем шефе”, то я верю, что волшебство случится и нам удастся передать это зрителю. “Новогодний шеф” — кино о любви, празднике, волшебстве, чуде, где разные персонажи, множество характеров, множество пересечений и множество проблем. Их, в итоге, когда наступает новый год, предстоит решить и найти ответы, как и положено по стуку волшебного посоха Деда Мороза».

«Новогодний шеф»

Слоган: Приготовлено с любовью

Режиссер: Василий Ровенский

Продюсер: Василий Ровенский, Ксения Егорова, Диана Бузуркиева

Сценарий: Василий Ровенский, Ольга Клемешева

Оператор: Артем Тарасенков

Композитор: Антон Грызлов

Монтаж: Максим Мироненко и Василий Ровенский

Художник по гриму: Светлана Васильева

Жанр: комедия

Производство: «Кинофирма»

Дистрибьютор: «Наше кино»

Премьера в России: 14 декабря

Возрастной рейтинг: 12+

Продолжительность: 88 минут

Актеры: Зоя Бербер, Павел Прилучный, Павел Ворожцов, Дарья Урсуляк, Илья Любимов, Андрей Ургант, Аристарх Ливанов, Юлия Сулес, Ольга Волкова