Прилучный рассказал о съемках фильма «Новогодний шеф»
Мы застыли в ожидании праздничной комедии о самом волшебном празднике в году «Новогодний шеф». Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный и Зоя Бербер, а также Павел Ворожцов, Дарья Урсуляк, Илья Любимов, Андрей Ургант, Аристарх Ливанов, Юлия Сулес, Ольга Волкова и другие. Режиссер фильма Василий Ровенский («Коты Эрмитажа», «Тайный Санта»). Напомним, что фильм выходит в прокат 14 декабря.
Дистрибьютор фильма – кинопрокатная компания «Наше кино», производство –«Кинофирма».
По сюжету, владелец модного ресторана Виктор (Павел Прилучный) готовится к празднованию новогодней ночи. Но наступает 31 декабря и из ресторана уходит шеф-повар со всей командой. Казалось бы, все пропало, ведь все столики уже давно забронированы. И тут в ресторане появляется Олеся (Зоя Бербер), владелица кухни на дому в подмосковном поселке. Она привезла пирожные, которые Виктор совершенно случайно заказал у нее и даже успел забыть об этом. Он предлагает Олесе стать шеф-поваром на новогоднюю ночь, но она отказывается. Олеся обещала своему сыну Кириллу новогоднюю сказку с салютами. Виктор уговаривает ее согласиться, он верит в нее и знает, что у Олеси есть особый дар — пробуждать у людей своими блюдами самые лучшие воспоминания.
«В фильме «Новогодний шеф» я играю бывшего администратора, который открыл свой ресторан, — рассказывает исполнитель главной роли Павел Прилучный. — Я и сам очень люблю готовить. Мне нравится жарить мясо на открытом огне — стейки или шашлыки. В нашем фильме шеф-повар готовит блюда, которые пробуждают воспоминания и чувства. Помню, как в детстве мы всей семьей лепили пельмени. Это до сих пор самое вкусное блюдо, которое я когда-либо ел. А еще у нас была веселая традиция — пельмень с сюрпризом. Каждый клал внутрь, что хотел – зубчик чеснока, головку лука или лавровый лист. И я радовался, когда такой «сюрприз» доставался кому-то другому, а не мне».
Актриса Зоя Бербер о фильме: «Новогодние фильмы — очень важная часть моей жизни, потому что правильное новогоднее кино должно зрителя настроить на праздник, на волшебство. Когда я работаю над такой картиной, особенно если у неё замечательный сценарий, прекрасный режиссёр, прекрасные коллеги, как в нашем “Новогоднем шефе”, то я верю, что волшебство случится и нам удастся передать это зрителю. “Новогодний шеф” — кино о любви, празднике, волшебстве, чуде, где разные персонажи, множество характеров, множество пересечений и множество проблем. Их, в итоге, когда наступает новый год, предстоит решить и найти ответы, как и положено по стуку волшебного посоха Деда Мороза».
«Новогодний шеф»
- Слоган: Приготовлено с любовью
- Режиссер: Василий Ровенский
- Продюсер: Василий Ровенский, Ксения Егорова, Диана Бузуркиева
- Сценарий: Василий Ровенский, Ольга Клемешева
- Оператор: Артем Тарасенков
- Композитор: Антон Грызлов
- Монтаж: Максим Мироненко и Василий Ровенский
- Художник по гриму: Светлана Васильева
- Жанр: комедия
- Производство: «Кинофирма»
- Дистрибьютор: «Наше кино»
- Премьера в России: 14 декабря
- Возрастной рейтинг: 12+
- Продолжительность: 88 минут
- Актеры: Зоя Бербер, Павел Прилучный, Павел Ворожцов, Дарья Урсуляк, Илья Любимов, Андрей Ургант, Аристарх Ливанов, Юлия Сулес, Ольга Волкова
Синопсис: Виктор (Павел Прилучный) – владелец модного ресторана, вот только дела в нем идут не очень. Вся надежда только на новогоднюю ночь, ведь все столики уже забронированы, но наступает 31 декабря и из ресторана уходит шеф-повар со всей командой. Казалось бы, все пропало, и тут в ресторане появляется Олеся, владелица кухни на дому в подмосковном поселке. Она привезла пирожные, которые Виктор совершенно случайно заказал у нее и даже успел забыть об этом. Виктор предлагает Олесе стать шеф-поваром на новогоднюю ночь. Она отказывается, Олеся обещала своему сыну Кириллу новогоднюю сказку с салютами. Виктор уговаривает ее согласиться, он верит в нее и знает, что у Олеси есть особый дар — пробуждать у людей своими блюдами самые лучшие воспоминания. Смогут ли Олеся и Виктор совершить настоящее новогоднее чудо: накормить всех гостей особенными блюдами и выполнить обещание, данное Кириллу?