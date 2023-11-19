Звезда «Капитана Марвел 2» высказалась о провале фильма

Я не хочу концентрироваться на том, что даже от меня не зависит, потому что какой в этом смысл?.. Это должно волновать Боба Айгера (руководитель Disney). Меня кассовые сборы не касаются… Я довольна конечным продуктом, и дорожу людьми, которым фильм также понравился.