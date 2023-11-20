Для меня это просто исключительный опыт — смотреть твой фильм. Ты знаешь, как я отношусь ко всем твоим фильмам, но этот по-своему выделяется и сильно влияет на меня. Это эпическое путешествие, но для меня это не голливудская эпопея, это гуманитарная эпопея Ты мастер нашего дела, и это твой шедевр, Марти.