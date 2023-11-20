«Пять ночей с Фредди» стал самым кассовым хоррором 2023 года

Фильм «Пять ночей с Фредди» очень успешно продолжает показывать себя в прокате. Ленту можно поздравить — она стала самым кассовым хоррором 2023 года, обогнав сиквел «Проклятия монахини».

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Фильм «Пять ночей с Фредди» собрал более $ 271 млн, а «Проклятия монахини 2» — $ 268 млн. Фильм во франшизе «Заклятия» вряд ли сможет опередить экранизацию Five Nights at Freddy's.

Сюжет фильма адаптирует первую часть Five Nights at Freddy's и рассказывает историю Майка Шмидта, который устраивается на работу охранником в пиццерию Фредди. На рабочем месте парня ждут страшные ожившие аниматроники. Ему предстоит дать им отпор и разгадать страшную тайну этого места.