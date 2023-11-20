Netflix стал зависим от забастовок
Спустя неделю после завершения забастовки SAG-AFTRA, в американском видеосервисе Netflix решили отменить пять сериалов: среди них — игровые «Тень и кость» и «Гламур», а также анимационные комедии для взрослых «Агент Элвис», «Фарзар» и «Капитан Фолл».
Любопытно, что на протяжении всей длительной забастовки американского профсоюза актеров платформа от подобных мер отказывалась. И это на фоне почти массовых отмен сериалов многих других стримеров и линейных сетей.
Напротив, в самый разгар забастовки SAG-AFTRA Netflix объявил о продлении сразу нескольких проектов. В том числе — «Джинни и Джорджия» (третий и четвертый сезоны), » Адвокат Линкольна» (третий сезон), «Старший офицер, Китти» (второй сезон), а а также «Ночной агент» (второй сезон), который был снят накануне забастовки.