Netflix стал зависим от забастовок

Спустя неделю после завершения забастовки SAG-AFTRA, в американском видеосервисе Netflix решили отменить пять сериалов: среди них — игровые «Тень и кость» и «Гламур», а также анимационные комедии для взрослых «Агент Элвис», «Фарзар» и «Капитан Фолл».

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Любопытно, что на протяжении всей длительной забастовки американского профсоюза актеров платформа от подобных мер отказывалась. И это на фоне почти массовых отмен сериалов многих других стримеров и линейных сетей.