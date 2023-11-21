Три сериала недели: "Тонкий вкус", "Сама виновата" и "Оборотень"

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Сериал "Тонкий вкус"

Видео дня

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск", с 23 ноября

Российская Газета

Сериал "Тонкий вкус" - это документальный проект о жизни и кулинарном творчестве четырех известных шеф-поваров Москвы. В сериале четыре эпизода, каждый из которых посвящен одному герою, это Евгений Викентьев (ресторан Beluga), Анатолий Казаков (Selfie), Георгий Троян ("Северяне") и Андрей Шмаков (SAVVA). Все они рассказывают о профессиональном пути - от первой стажировки до работы шеф-поваром ресторана в Москве - городе с высокими требованиями к сервису и качеству блюд.

Напомним, что в марте этого года вышел документальный сериал Сергея Минаева "Рестораны Москвы". Он появился сразу в двух онлайн-кинотеатрах - Wink и Premier. О проекте писала "РГ". Среди героев есть представители тех же ресторанов, что и в "Тонком вкусе", но тем интереснее сравнить.

Визуальный ряд сериала, по словам создателей, подчеркивает характер и подход к кулинарии каждого шефа: история Георгия Трояна - о том, что блюда из печи - основа кухни ресторана "Северяне", а фрагменты видео из личного архива помогают понять, как Андрей Шмаков прошел путь от повара на пассажирских лайнерах Европы до шефа в легендарном отеле "Метрополь".

В каждой серии героев представляет журналист и первый редактор Vogue в России Алена Долецкая, о шефах говорят эксперты гастроиндустрии, среди которых - рестораторы Илья Тютенков и Александр Раппопорт, гастрожурналисты Анна Куклина и Роман Лошманов, издатель и председатель жюри The World`s 50 Best Restaurants в России, Восточной Европе и Центральной Азии Екатерина Пугачева и другие. Режиссер сериала - Мария Эм.

Сериал "Сама виновата?"

Онлайн-кинотеатр "Иви", с 23 ноября. Выйдут все серии сразу

Российская Газета

Сериал "Сама виновата?" расскажет реальную историю Маргариты Грачевой, которой муж в порыве ревности отрубил топором кисти рук. Он основан на книге-автобиографии "Счастлива без рук", написанной совместно Маргаритой и ее мамой. В 2017 году подмосковный город Серпухов оказывается в центре внимания. Речь о расправе Дмитрия Грачева над молодой супругой Маргаритой, которую еще многие годы будут помнить как "девушку, которой муж отрубил топором руки".

В тщательно разработанный план мести Грачева не входит убийство - он рассчитывает время, которое посвятит пыткам и издевательствам, учитывает минуты, необходимые чтобы добраться до больницы. Ведь если Рита умрет - его будет ждать большой срок. История о "серпуховском Отелло" в мгновение облетает СМИ, и журналисты начинают охоту за подробностями...

Маргарита Грачева признается, что весь сериал смотрела не отрываясь. "Сложно поверить, что это все происходило со мной на самом деле. Память стирает многие детали, и это дает возможность пройти через испытания. Самое главное, как мне кажется, говорить об этом, поднимать тему домашнего насилия, пытаясь таким образом помочь тем, кто нуждается в поддержке, тем, кто думает о том, как себя спасти. Обратите внимание на QR-коды в конце серий, это ссылки на сайт, куда могут обратиться все, кто ищет помощи", - говорит Маргарита.

Сериал "Оборотень"

Телеканал РЕН ТВ , 26 ноября, 13:00. Все восемь серий сразу

Российская Газета

Онлайн-премьера сериала состоялась на платформе Wink в этом году, и по итогам показа первых серий "Оборотень" продемонстрировал пятый старт среди всех сериальных проектов Wink Originals в 2023-м.

Главные роли в этом остросюжетном экшне от продюсеров сериала "Библиотекарь" сыграли Денис Шведов и Максим Щеголев. По сюжету, главный герой очнулся в неожиданном месте. Он не помнит о себе ничего. Все, что у него есть, - открытка от некоего Петра некому Андрею. Ему присвоили номер пять - ни имени, ни фамилии. Ему только предстоит вспомнить, что его зовут Андрей Лазарев, и он, как и Петр с открытки, был сотрудником засекреченного департамента спецопераций ФСБ. На самом деле Петр и Андрей - боевой тандем, в котором Петр - куратор, а Андрей - универсальный боец. Однако его последняя миссия оказалась провалена...

"Наш сериал - в некотором роде экшн-притча про воина, который потерял память. Ему приходится очень непросто: среди врагов и друзей, сражаясь и спасая, он должен по крупицам восстановить свою прежнюю жизнь. В сериале есть интрига, в нем много классных трюков, стрельбы, шпионских страстей - в общем, всего того, что любит зритель", - рассказывает режиссер Анна Курбатова.