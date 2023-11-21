Прилучный рассказал о работе над проектом "Нериличные гости"

На прошлой неделе Зепюр Брутян объявила об окончании декретного отпуска и о возвращении к работе в кино и театре. Вчера стало известно, в каком проекте мы в ближайшее время ее увидим.

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Так, сейчас актриса снимается в фильме «Неприличные гости», причем вместе со своим мужем Павлом Прилучным. И, как выяснилось, супруги счастливы, что теперь они круглосуточно рядом друг с другом: не только дома, но и на съемочной площадке.

«Друзья, мы приступили к съемкам проекта "Неприличные гости"... Счастье сниматься вместе с женой», — честно признался актер в свежем посте в запрещенной сети.