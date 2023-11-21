Расписание выхода четвертого сезона сериала «Ради всего человечества»
10 ноября в онлайн-кинотеатре Apple TV+ состоялась премьера четвёртого сезона сериала «Ради всего человечества». События шоу разворачивается в альтернативной вселенной, где СССР и США продолжают вести космическую гонку, и к началу 2000-х люди уже добывают полезные ископаемые с астероидов.
В четвёртый сезон по традиции войдёт 10 эпизодов — они будут выходить по пятницам (3-я выйдет в среду из-за Дня благодарения). Финал сезона состоится 12 января.
Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Ради всего человечества»:
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