Расписание выхода четвертого сезона сериала «Ради всего человечества»

10 ноября в онлайн-кинотеатре Apple TV+ состоялась премьера четвёртого сезона сериала «Ради всего человечества». События шоу разворачивается в альтернативной вселенной, где СССР и США продолжают вести космическую гонку, и к началу 2000-х люди уже добывают полезные ископаемые с астероидов.