Когда выйдет финал сериала «Мама будет против»

В начале ноября на телеканале СТС и в российских онлайн-кинотеатрах состоялась премьера комедийного сериала «Мама будет против». Шоу рассказывает о грузчике Николае, который случайно роняет в магазине коробки на клиентку Наталью. Мать девушки хочет засудить весь магазин и лишить мужчину работы и временного места жительства в каморке, поэтому Николай принимает решение втереться к семье в доверие и стать молодым человеком Натальи.