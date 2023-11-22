Эксперт объяснил, почему «Капитан Марвел 2» провалился в прокате
Блокбастер «Капитан Марвел 2» показывает небывалый кассовый провал, по сравнению с другими лентами от диснеевского гиганта. Уточняется, сборы упали почти на 80% по сравнению с дебютной кассой фильма.
Во вторые выходные проката фильм собрал всего лишь 10,2 миллиона долларов, в первую же неделю лента смогла осилить 110 миллионов долларов. (Всего, на данный момент, новый фильм из вселенной «Марвел» собрал 161 миллион долларов).
Многие говорят о том, что провал очередного фильма из супергеройской киновселенной связан с усталостью зрителя. Но так ли это? ИА RuNews24.ru пообщалось с преподавателем факультета комиксов Университета «Синергия» и основателем дома комиксов TAKAPULTA Денисом Лопатниковым. Собеседник издания уверен, что дело не в усталости зрителя, а в том, что сам фильм довольно скучный.
По словам Лопатникова, лента напоминает очень простую детско-подростковую комедию со слабым сюжетом и невыразительным злодеем. Зрители уже привыкли к сложности сюжетов и эпичности действий, а по итогу они этого не получили. Вот и последствия.
«Самое интересное, к сожалению, в этом фильме – это сцена после титров, которая даёт понять нам, чего ожидать дальше в этой киновселенной. Что касается жанра супергероики, то он далеко ещё не исчерпан, и это доказывает выходы отличных сериалов и анонсы новых проектов», - сказал эксперт.
Владелец дома комиксов TAKAPULTA добавил, что в любом жанре бывают как взлёты, так и провалы. Постоянно держаться на высоте – задача весьма сложная.
«На мой взгляд, весьма самонадеянно надеяться на кассу только потому, что твой фильм о супергероях. В истории всегда важен внутренний отклик у зрителя. Именно сопереживание – главный критерий, благодаря которому люди готовы потратить свои деньги и время. Если герой достоин этого чувства со стороны зрителя, то и касса не заставит себя долго ждать», - подытожил Денис Лопатников.