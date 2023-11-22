Марат Башаров назвал самое тяжелое испытание на «Битве экстрасенсов»

«Битва экстрасенсов» (16+) - одно из самых популярных шоу на современном телевидении. Поклонникам проекта интересны не только сами испытания, но и жизнь участников: их романы и их секреты. О закулисье передачи согласился Марат Башаров, который уже 14 лет ведёт телешоу о медиумах, ведьмах и экстрасенсах.

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В интервью порталу The Voice Башаров рассказал, что на каждую съёмку он идёт, как на праздник. От экстрасенсов ведущий ждёт чудес - и те пока ни разу его не разочаровали. Однако это не отменяет того, что съёмки порой даются ведущему тяжело. И самым тяжёлым испытанием лично для Марата Башарова становится та боль, с которой приходится сталкиваться.

Приходится много ездить по нашей стране. И каждый раз переживать ту боль и те трагедии, с которыми к нам обращаются гости программы, и просят экстрасенсов о помощи. Если вы считаете, что те слезы горя или радости, которые герои проливают в кадре, — актерские, ненастоящие – то почему этих великолепных актеров никто не знает? А мы их находим, каждую программу.

При этом, по словам Башарова, у него никогда не возникало желания покинуть программу - помогать людям непросто с эмоциональной точки зрения, но итог ведущему нравится.

Рассказал Марат Башаров и об отношениях с экстрасенсами. По его признанию, во время испытаний он несколько раз ощущал воздействие сильных медиумов, и каждый раз их сила вызывала в нём буру эмоций.

Справляться с воздействием Башарову помогает вера в Бога. Кроме того, Александр Шепс ранее заявлял, что у ведущего тоже имеются экстрасенсорные способности.

Александру Шепсу виднее, ибо он видит лучше, чем я. Спасибо, приятно услышать от такого великого экстрасенса и мага такие слова. Бывает, что и у меня какие-то видения появляются и сбываются. Думаю, я не лишен способностей. Но развивать их я не буду.