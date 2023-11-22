Три причины, почему Джек и Роуз из "Титаника" не смогли бы быть вместе

"Титаник"(1997), кажется, не оставил равнодушным ни одного зрителя, который его посмотрел. Режиссер Джеймс Кэмерон смог снять фильм-катастрофу, где все внимание было приковано не к трагедии, а к отношениям главных героев.

© Кадр из фильма "Титаник"

Красивая сказка о любви Джека и Роуз, ставшая центральной темой романтической драмы, оставила много вопросов у зрителей. По сюжету фильма, бедный художник Джек выигрывает билет на новый круизный лайнер за пять минут до его отправления. А аристократка Роуз вынуждена плыть на корабле в компании своей матери и будущего перспективного жениха, которого она совсем не любит. Будущий брак Роуз, кажется, предопределен: бедственное положение ее некогда богатой семьи может спасти только союз с состоятельным человеком.

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И вдруг происходит встреча, которая рушит все планы. Роуз очаровывает простодушие Джека и его способность жить сегодняшним днем. В свою очередь Джек влюбляется в красивую добрую девушку, истинное лицо которой скрыто за маской аристократических манер.

Главная героиня "Титаника" идет на очевидный бунт против системы. Она, кажется, готова на все, чтобы быть рядом со своим возлюбленным. Но трагическая гибель Джека все меняет. В том числе и взгляд Роуз на жизнь.

Однако многих зрителей интересует другой финал. Что, если бы героям фильма удалось спастись и вместе сойти на берег? Что, если бы Роуз и Джек поженились? Смогли бы они быть вместе? Очевидно, что существуют три причины, которые дают на этот вопрос отрицательный ответ. О каких причинах идет речь?

Первая. Совпадение психологических ролей

Герои "Титаника" слишком похожи в своей детскости. Их любовь и страсть открыты и бескорыстны. Они ищут новых впечатлений и совершают поступки, которые вызывают осуждение. Однако при подобной похожести часто возникают разногласия. Партнеры не в силах дать другу другу стабильность и надежность.

Вторая. Ловушка треугольника Карпмана

В действительности в отношениях Джека и Роуз есть третье лицо. Это ее потенциальный муж Каледон. Герои находятся в зависимых отношениях друг с другом в соответствие с ролями агрессора, жертвы и спасателя, которые представлены в данной психологической схеме. Каледон применяет насилие к Роуз, Роуз в поисках спасения убегает в объятия Джека. Можно ли говорить, что любовь героев основана на чем-то другом? Нет. Но созависимые отношения – это не совсем здоровое явление. В будущем они не имеют перспектив.

Третья. Разные социальные лифты

Героиня "Титаника" привыкла к красивой жизни. А ее возлюбленный – к свободе. Могли ли они совместить в своей семье такие разные социальные роли? Возможно, и могли бы, но для этого каждому из них пришлось бы идти на серьезные жертвы.