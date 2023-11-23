Почему стоит смотреть сериал «Цербер»

Последние годы российская киноиндустрия неожиданно массово заинтересовалась восстанием декабристов — в 2019-м по кинотеатрам пробежался «Союз спасения» от Константина Эрнста, а теперь на видеосервисе Premier вышел снятый при поддержке Института развития интернета «Цербер», многосерийный детектив, главным героем которого стал следивший за декабристами царский шпион.

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Каким получился сериал — рассказывает «Лента.ру».

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О чем «Цербер»?

Действие сериала разворачивается в Санкт-Петербурге во второй половине 1820-х, после кровавого подавления восстания декабристов на Сенатской площади. Часть сюжета посвящена деятельности следственной комиссии, которая через доносчиков пытается выявить неизвестных участников мятежа. Параллельно в Санкт-Петербурге происходит серия жестоких убийств людей, доносивших на декабристов.

Возле трупов серийный убийца оставляет листки бумаги со строками из стихотворения поэта Александра Пушкина.

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Главный герой сериала — дворянин, коллежский советник Александр Бошняк, арестованный за связи с декабристами, однако помилованный молодым императором Николаем I благодаря ходатайствам возлюбленной и заступничеству больших имен. Именно Бошняк и становится следующей жертвой убийцы доносчиков, однако покушение ему удается чудом пережить. Вместе со следователем из Москвы он начинает расследование, пытаясь вычислить убийцу.

Как «Цербер» связан с историей?

«Цербер», несмотря на появление в шоу исторических персонажей вроде императора Николая I или графа Александра Бенкендорфа, а также на упоминание реальных событий, разворачивающихся на фоне детективной истории, является художественным вымыслом. Однако главный герой шоу тоже фигура историческая — настоящий Александр Бошняк, ботаник-любитель, в 1920-х жил в Херсонской губернии, где по заданию начальника Южных военных поселений Ивана де Витта втерся в доверие к декабристам Владимиру Лихареву и Василию Давыдову, впоследствии информируя своего начальника о планах Южно-русского тайного общества и исполняя роль шпиона-провокатора.

В 1826-м Бошняк дал показания о мятежниках Следственному комитету.

А позже по распоряжению императора и указанию де Витта он был отправлен в Псков шпионить за Александром Пушкиным, только освобожденным из ссылки, на предмет симпатий к арестованным декабристам. Агенту были даны полномочия арестовать русского поэта в случае вскрытия его причастности к просветительской антикрепостнической деятельности среди крестьян. Никаких оснований для ареста Бошняку обнаружить не удалось. История слежки за русским поэтом описывается, в частности, в собрании сочинений «Штирлиц XIX века. Тайный сыск генерала де Витта» российского писателя Владимира Шигина, а также в сборнике «Пушкин в жизни. Спутники Пушкина» русского прозаика Викентия Вересаева.

Кто работал над сериалом?

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Съемки шоу начались в ноябре 2022 года.

Производством занималась студия «Чеховъ». В «Цербере» воссозданы исторические интерьеры и костюмы времен декабристского восстания, а некоторые бальные платья были позаимствованы из коллекций, принадлежащих российским музеям.

Где смотреть сериал «Цербер» и стоит ли это делать?

Премьера «Цербера» прошла на фестивале «Пилот» в июне 2023 года. Проект победил в номинации «Лучший пилот сериала» по версии жюри. 23 ноября первые два эпизода «Цербера» выходят на платформе Premier. На следующий день сериал покажут на телеканале НТВ. Всего шоу будет состоять из четырех эпизодов.

Ценителям исторической точности сериал, вероятно, покажется чересчур богатым на фантазии, а вот любителям детективов его непременно стоит посмотреть — тайна серийного убийцы в заснеженном Санкт-Петербурге николаевских времен создана в лучших традициях российских криминальных телевизионных драм и при этом имеет особый, самобытный шарм. Расследования, допросы, пытки и дореволюционная эстетика шоу определенно выделяют его на фоне конкурентов.