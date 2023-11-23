Начались съемки финального сезона сериала «Детство Шелдона»

Начались съёмки финального, седьмого сезона шоу «Детство Шелдона». Об этом рассказал актёр Иэн Армитедж, сыгравший в сериале юного Шелдона Купера из культового проекта «Теория большого взрыва».

Начались съемки финального сезона сериала «Детство Шелдона»
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В честь старта съёмок актёр выложил фото со съёмочной площадки, на котором он держит хлопушку.

Сериал «Детство Шелдона» стартовал в 2017 году и получил преимущественно положительные отзывы от критиков и зрителей. Людям понравились дух шоу и его связь с оригиналом. Оригинальная «Теория большого взрыва» завершилась в 2019-м.

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В финальном сезоне будет 14 эпизодов. Финальный и 14-й эпизод выйдет 16 мая — в этот день проект закончится. Вместе с Армитеджом в шоу снялись Зои Перри, Лэнс Барбер, Монтана Джордан и другие.

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