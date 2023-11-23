Опубликован трейлер анимационного фильма «Три Богатыря и Пуп Земли»

«Змей Горыныч неожиданно встретит самого настоящего динозаврика, а Алёша Попович, Князь и конь Юлий буквально провалятся сквозь землю... Надо срочно понять, как вернуть их назад в будущее. А главное, узнать, кто или что такое загадочный Пуп Земли», - говорится в описании.