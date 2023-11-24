По «Игре престолов» могут снять еще 8 сериалов

Джордж Мартин на фестивале Festival Bang обмолвился, что участвует в разработке сразу восьми спин-оффов «Игры престолов».

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В области ТВ у нас есть новый сериал «Дом Дракона». Только что закончились съемки второго сезона. Скоро мы будем планировать третий сезон. Кроме того, у меня есть еще около восьми спин-оффов, которые мы разрабатываем.

Пока что «зеленый свет» от HBO получил только один сериал — «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь», события которого развернутся за столетие до оригинальной «Игры престолов».

Фанаты остались в недоумении, откуда у автора столько времени на работу с огромным количеством шоу, припоминая ложные обещания писателя о скором выпуске книги «Ветра зимы».

Как это ни прискорбно, я наверное уже года два назад понял, что Ветров зимы не будет. Виной тому, видимо, творческий кризис Мартина, и невероятным спрутом расползшийся сюжет с обилием линий и персонажей, который просто невозможно.

Он книжки-то писать собирается или все, Сандерсона пора призывать!?

Сколько можно эту вату катать. Первый сериал был хорош, но пора и честь знать.

А между тем он также заявил, что за 2023 прогресса в написании шестой книги практически нет.