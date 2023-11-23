Специальное кинособытие BRICS+ Fashion Summit — World Fashion Shorts пройдет 30 ноября в Москве

Показ World Fashion Shorts пройдет 30 ноября в мультимедийном зале центра дизайна Artplay (Нижняя Сыромятническая, 10, с. 2). C 15:00 до 18:00 вход на площадку свободный для всех желающих.

© Пресс-служба Московской недели моды

В 18:15 — public talk на тему «Мода как способ познания и инструмент раскрытия индивидуальности и разнообразия», в котором примут участие эксперты саммита из разных стран:

Dfaniks (Давид Фернандо Мартинес Люго) – основатель Cinettica International Fashion Film Festival (США);

Bench Bello (Бальтазар Магаллон) – мультимедийный художник, основатель Международной недели моды в Маниле и Manila International Film Festival (Филиппины);

Наталья Каневская (Россия) – художник по костюмам (фильмы «Чебурашка», «Содержанки», «Монастырь», «Триггер»);

Ксения Мосалева (Беларусь) – директор Belarus International Fashion Film Festival и Fashion Film Festival Russia.

Вход по предварительной регистрации на Timepad.

В 19:30 – вернисаж и презентация проекта для гостей и участников саммита. Вход по предварительной аккредитации.

По поводу аккредитации и другим вопросам, связанным с работой СМИ на World Fashion Shorts, обращайтесь к PR-агенту проекта Елене Слатиной – lenaslatina@yandex.ru

По поводу остальных мероприятий BRICS+ Fashion Summit – в пресс-службу саммита.

World Fashion Shorts — это однодневная мультимедийная инсталляция, соединяющая моду, кино и видеоарт. В ней собраны яркие короткометражные фильмы, получившие награды на международных фестивалях кино о моде. Этот жанр активно развивается в мире в последнее десятилетие. В подборке World Fashion Shorts есть фильмы из Южной Африки и Северной Америки, Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии. Вместе они создают картину огромного разнообразия культур и расширяют представления о моде. Именно это и определило выбор формата показа – не традиционный киносеанс, а «полное погружение» в эффектную, порой экзотическую визуальность с помощью мультимедиа.