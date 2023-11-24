Денис Шведов рассказал о съемках в сериале «Оборотень»

«Моя благодарность постановщику трюков Алексею Абрахманову. Всё то зрелищное, что есть в этом фильме, — его заслуга. Я ходил к нему на тренировки недели три. Мы готовили трюки, драки. А затем уже снимали», — заявил он в беседе с газетой «Известия».