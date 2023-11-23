Лучше, чем думалось. Микрорецензия на «Капитан Марвел 2»

© Unsplash

Честно говоря, «Капитан Марвел 2», (он же «Марвелки», и он же «Марвелихи») совершенно не внушал никакого доверия и не являлся чем-то долгожданным. Во-первых, и первый фильм не хватал звезд с неба. Во-вторых, две из трех главных героинь появились в сериалах, которые видели далеко не все зрители. В-третьих, трейлеры ничем примечательным не отметились.

Тем приятнее разочаровываться и получать куда более приятное зрелище, чем того ждешь. Это не значит, что фильм прям хорош – ему одинаково далеко до высот «Стражей Галактики 3» и до дна «Тора 4», «Черной пантеры 2» и «Человека-муравья 3». Тут хоть и есть моменты, после которых лицо автоматически закрывается руками (эпизод с песенной планетой), но о них быстро забываешь за счет быстрого ритма и умеренного хронометража.

Студия Marvel опробовала новую концепцию ввода персонажей – теперь они просто становятся частью большого фильма, ограничившись несколькими фразами про свои способности. С одной стороны непривычный подход, но с другой, зритель и так знает, что КВМ – это супергерои, а «Капитан Марвел 2» — не ориджн. Взаимодействие основной троицы является главным достоинством фильма. Тейона Паррис отвечает за драму, Иман Веллани за юмор, а Бри Ларсон за силу и красоту.

Разные характеры, разные способности составляют интересную команду и изобретательный экшн. Это Герл Повер, здорового человека, а не стыдная сцена с боевыми девушками из «Мстители: Финал». «Капитан Марвел 2» выполняет ту же функцию, что и первый сольный фильм, а именно является кирпичиком в одном большом строении. И на самом деле, не самым плохим кирпичиком.