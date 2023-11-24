Съемки «Дэдпула 3» возобновились

Съёмочный процесс «Дэдпула 3» приостанавливали из-за забастовок в США. Теперь, когда все конфликты между продюсерами, сценаристами и актёрами улажены, производство фильма сдвинется с мёртвой точки.

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Исполнительный директор Marvel Studios Венди Джейкобсон сообщил, что рад вернуться к работе над «Дэдпулом 3», поскольку съёмки ленты возобновились.

О чём именно расскажет фильм, неизвестно. Главные роли в нём исполнят Райан Рейнольдс, Эмма Коррин, Морена Баккарин и другие. А Хью Джекман вернётся к роли Росомахи.