Звезда шоу "Пацанки" рассказала, как изменилась ее жизнь после проекта
Звезда шоу "Новые пацанки" на телеканале "Пятница!" Марина Чаплыгина, больше известная под псевдонимом Мэри Джа, в беседе с изданием StarHit рассказала, как изменилась ее жизнь после съемок.
По словам Мэри, по окончании проекта она всерьез занялась собой: начала регулярно ходить в спортзал и сбросила 25 килограммов. Кроме того, Чаплыгина приступила к работе над музыкальным треком, а еще девушка намерена посещать курсы вокала и ораторского мастерства.
Звезда "Пацанок" подчеркнула, что после шоу у участниц есть "плюс-минус полгода, чтобы встать на ноги".
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