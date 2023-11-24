Авторы «Головоломки 2» рассказали, о чем будет мультфильм

В первой половине ноября Pixar представила трейлер «Головоломки 2» — продолжения знаменитого мультфильма про девочку Райли Андерсон и её эмоции. Сиквел будет посвящён её подростковому периоду, во время которого у неё появится новая эмоция — Тревожность.

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По словам создателей, продолжение будет сфокусировано на теме социальной тревожности. Райли будет постоянно сравнивать себя со сверстниками и размышлять, достаточна ли она хороша для того, чтобы быть в кругу своих друзей и семьи.

Существует много разных типов тревожности, но в «Головоломке 2» мы склоняемся именно к социальной тревожности. Она мешает людям вписаться в группу и быть ее частью, постоянно задавая вопрос: «Достаточно ли я хороша?»