Джеймс Ганн признался, что слушает идеи фанатов для фильмов DC

Когда я провожу кастинг на роль, то иногда смотрю, кого поклонники предложили в Интернете, — некоторые из вариантов я со своими кастинг-директорами даже не рассматривал. Иногда у них [фанатов] бывают как хорошие идеи, так и ужасные. Однако я не помню, чтобы после этого актёра позвали на кастинг.