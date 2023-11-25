Появилась информация о фильме «Наруто» с живыми актерами

Культовая манга «Наруто» покорила сердца многочисленных фанатов по всему миру. По ней сняли несколько успешных аниме-сериалов, полнометражных мультфильмов, «Боруто» и много другого развлекательного контента.

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Теперь появилась информация, что полнометражному фильму по «Наруто» с живыми актерами все-таки быть.

О начале съемок адаптации студией Lionsgate говорили еще в далеком 2015 году. С тех пор о фильме не было никакой информации, и все решили, что амбициозный проект был отменен. Но недавняя статья журнала Variety подтвердила — работа над «Наруто» продолжается.