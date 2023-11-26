Пятый сезон «Фарго» (2023, сериал): где смотреть в России, обзор, впечатления

С первой серии вопишь от напряжения и восторга.

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В 2014 году первый сезон «Фарго» снёс всем крышу. Это была невероятная криминальная история о киллере, который безжалостно расправлялся с целями и толкал на тёмную сторону страховщика-недотёпу. Иногда сериал развлекал чёрным юмором, иногда — создавал дикое напряжение, когда зрители вжимались в кресло и старались не дышать.

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За потрясающим первым сезоном последовали хороший второй, приемлемый третий и провальный четвёртый. Все уже решили, что сериал обречён, но новая история стартовала и сразу вернула «Фарго» величие!

«Фарго»: где смотреть?

«Фарго» показывают на канале FX. Пока доступны два эпизода, финальный выйдет 16 января. Русской озвучки нет, только субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале Dmitry Ter. Права на видео принадлежат FX.

Забавное начало, перерастающее в тотальное безумие

В центре сюжета очаровательная домохозяйка Дот в исполнении Джуно Темпл (Кили Джонс из «Теда Лассо»). Она заботится о дочери, готовит вкусные блинчики и занимается общественной деятельностью: например, закупает новые книги в библиотеку. Девушка кажется ангелом, но на деле у неё полно секретов. Почему в её руках что угодно становится оружием? Где она научилась так ловко обращаться с шокером? Что за странная секта снится ей по ночам?

Увы, однажды банальная ошибка приводит к тому, что прошлое настигает Дот. И вот уже девушка отбивается от грозных мужиков, бегает по стеклу, спасает людей от потери крови и размахивает увесистыми мешками со льдом.

Если разбирать сюжет первых эпизодов, то ничего выдающегося не происходит. Перед нами приятная, но довольно простая криминальная история. Однако как же круто она подана!

Взять хотя бы персонажей. Дот быстро проявляет себя многогранной девицей: обожает ребёнка, мечтает о покое, хорошо соображает в трудной ситуации и жёстко ломается, когда беды остаются позади. В финале первого эпизода она выдаёт настолько обескураживающий перформанс, что по коже идут мурашки. Вероятно, пока это самая сильная роль в карьере Джуно Темпл.

Остальные герои не хуже. От киллера веет холодом и смертью, глава секты напрягает одним лишь видом, в свекрови сразу видится дьявол в юбке — на всех этих ребят приятно смотреть.

Сериал с ходу вызывает бурю эмоций

Фирменный стиль «Фарго», чередующий чёрный юмор и жесть, на месте. Сезон начинается со школьного собрания, где обсуждение насущных вопросов перерастает в драку между учителями и родителями. Зрелище вышло комичным.

Десять минут спустя от смеха не остаётся и следа. Вы увидите настолько напряжённую схватку, что будете молиться за героев и проклинать негодяев. Противостояние кровавое, шокирующее, бескомпромиссное — оно так сильно погружает в сериал, что переживаешь даже за случайного бедолагу, который сглупил и поймал пулю.

Секрет в том, что благодаря идеальным режиссуре и актёрской игре сюжету «Фарго» безоговорочно веришь. События страшные, но весьма реалистичные. Ещё и традиционный слоган в начале отлично работает на атмосферу. «Это правдивая история. По просьбе выживших имена изменены. Из уважения к погибшим остальное показано так, как было на самом деле».

«Фарго»: стоит ли смотреть?

Пока «Фарго» кажется одним из самых впечатляющих сериалов года, поэтому пропускать его точно не стоит. Актёрская игра, умелая режиссура, качественная съёмка — всё это стоит вашего времени. Остаётся надеяться, что остальные серии будут такими же интересными.

Оценка — 9 из 10.