Француженка Зои Клозюр победила на детском Евровидении
Тринадцатилетняя французская певица Зои Клозюр, исполнившая песню Coeur, стала победительницей музыкального конкурса "Детское Евровидение". Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Француженка набрала 228 очков, уверенно опередив исполнителей из Испании (201 очко) и Армении (180 очков). Выбранная ею песня Coeur собственного сочинения посвящена борьбе с притеснениями в школе.
"Я надеюсь, что это изменит сознание тех, кто обижает других. Я хочу, чтобы они поняли, что мы, преследуемые, - победители", - сказала она после оглашения вердикта жюри.
Финальный концерт проходил в воскресенье вечером на сцене концертного зала "Дворец Никайя". Всего в 2023 году за победу в конкурсе соревновались молодые исполнители из 16 стран.
"Детское Евровидение" - международный телевизионный конкурс. Проводится ежегодно с 2003 года. В нем принимают участие исполнители в возрасте 9-14 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз (ЕВС).
Исполнители из Франции трижды оказывались на первой строчке - в 2020, 2022 и 2023 году.