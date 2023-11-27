10 самых ненавистных персонажей в сериалах по версии Ranker
Аудитория портала Ranker составила список самых ненавистных персонажей в истории сериалов. В топ вошли не только отъявленные злодеи телевизионных проектов, но и простые личности, которые раздражали зрителей своим поведением на протяжении многих сезонов. В голосовании приняли участие более 24 тысяч человек.
Возглавили список сразу два персонажа из «Игры престолов» — Джоффри Баратеон и Рамси Болтон. Обоих героев в сериале ждала незавидная участь, однако персонажи всё же успели показать зрителям своё злодейское нутро. Замкнул тройку Шу Такер — государственный алхимик из аниме «Стальной алхимик».
В топ также попали надоедливая Рэйчел Берри из сериала «Хор», незадачливый Тодд Алквист из «Во все тяжкие» и Серсея Ланнистер из всё той же «Игры престолов».
Десять самых ненавистных персонажей в сериалах от Ranker
- Джоффри Баратеон - «Игра престолов»
- Рамси Болтон — «Игра престолов»
- Шу Такер — «Стальной алхимик: Братство»
- Рэйчел Берри — «Хор»
- Тодд Алквист — «Во все тяжкие»
- Серсея Ланнистер — «Игра престолов»
- Четырёхлетний мальчик Каю — мультсериал «Каю»
- Филипп «Губернатор» Блейк — «Ходячие мертвецы»
- Ливия Сопрано — «Клан Сопрано»
- Эд Пелетье — «Ходячие мертвецы»