10 самых ненавистных персонажей в сериалах по версии Ranker

Аудитория портала Ranker составила список самых ненавистных персонажей в истории сериалов. В топ вошли не только отъявленные злодеи телевизионных проектов, но и простые личности, которые раздражали зрителей своим поведением на протяжении многих сезонов. В голосовании приняли участие более 24 тысяч человек.

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Возглавили список сразу два персонажа из «Игры престолов» — Джоффри Баратеон и Рамси Болтон. Обоих героев в сериале ждала незавидная участь, однако персонажи всё же успели показать зрителям своё злодейское нутро. Замкнул тройку Шу Такер — государственный алхимик из аниме «Стальной алхимик».

В топ также попали надоедливая Рэйчел Берри из сериала «Хор», незадачливый Тодд Алквист из «Во все тяжкие» и Серсея Ланнистер из всё той же «Игры престолов».

Десять самых ненавистных персонажей в сериалах от Ranker