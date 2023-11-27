Фильм «Убийцы цветочной луны» начали показывать в России

20 октября состоялась премьера «Убийц цветочной луны» — нового фильма с Леонардо Ди Каприо . Лента рассказывает об индейцах из штата Оклахома, которые в 1920-х годах обнаруживают нефть и начинают погибать один за другим. Инцидент привлекает внимание ФБР , и ведомство приступает к его расследованию.

Новинка так и не добралась до России официально, однако неофициальные показы в стране должны начаться уже в конце ноября. Об этом сообщают источники Cinemaplex, отмечая, что уже 30 ноября копия фильма доберётся до российских киносетей. При этом ленту уже крутят в некоторых кинотеатрах РФ — в «Мягком кинотеатре» сеансы запустились в понедельник, а в «Мираже» премьера состоится уже «скоро».