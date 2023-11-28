Стала известна дата выхода «Убийц цветочной луны»  в онлайне

Как стало известно порталу World of Reel, фильм «Убийцы цветочной луны» станет доступен в онлайне уже 25 января. В этот день картина с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро выйдет в формате 4K Blu-ray, Blu-ray и DVD и в сторонних сервисах, однако в сервисе Apple TV+ цифровой релиз должен состояться ещё раньше.

События «Убийц цветочной луны» разворачиваются в 1920-х годах вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.