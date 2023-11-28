Стоит ли смотреть новый сезон «Фарго»

На американском канале FX состоялась премьера новых серий «Фарго», вдохновленного культовым фильмом Итана и Джоэла Коэнов сериала, посвященного взбалмошной и абсурдной истории американских преступлений. Новый сезон берется за вопросы не только для черной комедии неожиданно серьезные, но и актуальные: о свободе, капитале, власти и мечущихся между этими ценностями обывателях. Как «Фарго» предлагает из этого бермудского треугольника выбираться, рассказывает «Лента.ру».

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Дороти Лайон (Джуно Темпл) — олицетворение так называемого миннесотского добродушия, до крайности вежливой манеры поведения, подразумевающей максимальный позитив даже в самых отвратительных ситуациях.

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Впрочем, маска таки слетает с лица Дот в моменты угрозы для жизни. Например, когда собрание по планированию школьного осеннего фестиваля превращается в кровавую битву представителей озлобленного американского среднего класса, для Дороти это побоище завершится выстрелом из электрошокера в офицера полиции. Итог — ночь в участке.

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Попавшие в федеральную базу отпечатки пальцев вскоре приведут к дому Дот двух намеренных ее похитить мужчин в масках, и покров миннесотского добродушия вновь приходится сбросить. Одного из злоумышленников домохозяйка поджигает при помощи зажигалки и освежителя воздуха, а по лицу второго смачно проезжается лезвием конька.

Вопрос, почему окружающие так хотят навредить хрупкой и вежливой американке среднего возраста, безусловно, ждет своего ответа, но куда интереснее узнать, откуда у Дороти такая, как впоследствии скажет чуть не лишившийся уха киднеппер (Сэм Спруэлл), тигриная воля к жизни?

О неудавшемся похищении Дороти отказывается рассказывать даже своему слабовольному мужу Уэйну (Дэвид Рисдал), утверждая, что ее краткосрочное исчезновение, равно как и оставленный дома бардак с лужами крови, — следствие нервного срыва. Богатая свекровь Лоррейн (Дженнифер Джейсон Ли) начинает подозревать невестку в нечистой игре с целью вытягивания из нее средств. Тем временем заказчик похищения, властный шериф из Северной Дакоты (Джон Хэмм), собирается заполучить Дот уже собственными усилиями.

Все это, как заявляет нам титрами в начале каждого эпизода шоураннер Ноа Хоули, произошло в реальности. «По требованию выживших, имена были изменены. Из уважения к погибшим остальные события были отображены именно так, как они происходили». Это, однако, даже не лукавство, но бородатый анекдот, впервые рассказанный еще братьями Коэн. Впрочем, их полнометражный фильм как раз таки черпал вдохновение из пары реальных историй, в то время как многосерийный проект уже всецело отдается фантазиям в стиле тру-крайм, обыгрывая сюжеты настолько невероятные, что даже внедренные в шоу сай-фай элементы не вызывают особого удивления.

Каждый сезон «Фарго», криминальной антологии по мотивам культового одноименного фильма братьев Коэн, разворачивается в определенной эпохе.

Действие первого происходит в середине нулевых и рассказывает историю о безжалостном киллере, реинкарнации Антона Чигура из коэновского «Старикам тут не место», который наводит шороху в небольшом спокойном городе Бемиджи. Второй сезон повествует о столкновении криминальной семьи из города Луверн с заезжим гастролером и разворачивается в поздних 1970-х. Третий, происходящий в начале 2010-х, посвящен почти что библейской притче о братьях-близнецах (в исполнении Юэна Макгрегора), одному из которых посчастливилось разбогатеть на парковочном бизнесе.

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Четвертый сезон отправился в 1950-е и представлял криминальную жизнь как войну одних этнических групп с другими. Именно здесь Ноа Хоули впервые решил отойти от привычной структуры с обывателем, попавшим в оборот к ушлым преступникам, и более широкими мазками описать уже саму Америку как таковую.

Очередной сезон, в котором действие разворачивается, по сути, в современности, доковидной осенью 2019-го, этой новой традиции вторит, синтезируя ее с сюжетами трех первых частей. В «Фарго» всегда фигурируют архетипы персонажей из оригинальной ленты Коэнов: безвольные мужья, сильные женщины, нелепые представители правоохранительных органов, злые (в самом библейском смысле этого слова) чужаки. Менялись времена и культурный контекст, сдвигались социальные роли, и каждый раз шахматная партия разыгрывалась по-своему, но в целом сериал не отходил от невероятных и абсурдных историй американских преступлений.

Новые герои также вышли весьма колоритными, однако ярче их всех проколотыми сосками сверкает Джон Хэмм, чей шериф-патриарх то и дело пускается в россказни о месте и роли женщины в доме, бога в американском законодательстве и себя в жизнях избирателей. Схожие авторитарные замашки демонстрирует и Лоррейн, готовая избавиться от родственницы, стоит ей лишь заподозрить последнюю в попытках поживиться финансами семьи.

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Если в центре сюжета предыдущих (за исключением четвертого) сезонов фигурировали простые люди, вставшие на скользкую дорожку криминала и тем самым открывшие портал в ад с его неизменно харизматичными в своей аморальности демонами, то в новых сериях обыватель скорее всеми силами пытается от этого криминала отбиться.

Точнее, отбиться от любой силы, так или иначе заявляющей свои права на этого самого бедолагу. А в случае с пятым сезоном «Фарго» таковой силой оказывается уже не криминальный мир, но вполне конвенциональные системные элементы. Дороти, насолившая властному шерифу и поссорившаяся с бесстыже богатой свекровью, оказывается между молотом и наковальней без каких-либо путей к отступлению. Загнанной в угол, этой отчаянной домохозяйке остается либо сдаться стервятникам, либо же любой ценой выцарапать себе свободу — по возможности не снимая с лица маски невозмутимости. В то же время столкновение авторитарной власти и капитала сулит сериалу куда более политически накаленный по сравнению со всеми остальными сезонами финал.

Впрочем, какими бы неприглядными ни выглядели перспективы Дороти, главное оружие против угнетения у Хоули остается неизменным (хоть в четвертом сезоне и отодвинутым на второй план). Это, конечно, откровенный юмор, который в новом «Фарго» затеняет и суровую реальность, и даже фирменную кровожадность франшизы. Классическая абсурдность происходящего не только сигнализирует, что Хоули возвращает свой проект на старые-добрые рельсы, но и то, что пятый сезон как минимум окажется увлекательным зрелищем.