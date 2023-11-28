Вышел трейлер фильма «Онегин»

В ролике показали фрагменты фильма и даже дуэль Онегина с Ленским.

«Онегин» расскажет историю о скучающем аристократе, занимающемся самокопанием и за любовью к себе вовремя не разглядевшем настоящую любовь. Режиссёром картины выступает Сарик Андреасян. Сценарий написал Алексей Гравицкий, работавший над картиной «На солнце, вдоль рядов кукурузы».